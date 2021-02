Cristina descubre algo alarmante en la cabeza de Manolita: “Tienes un bulto”

Manolita ha tocado fondo con la terrible declaración de Tito. Beltrán es el único culpable de la muerte de Marisol y Sanabria no logra asimilarlo. Rota en lágrimas, Manolita le ruega a Cristina que no le cuenta nada a Marcelino porque no puede imaginarse de lo que es capaz de hacer.

Aquejada por un fuerte dolor de cabeza, Cristina se preocupa por su amiga en quién descubre un bulto en la cabeza. Manolita asiente, era consciente de ello y sabe que algo no va bien.

Adelántate a los siguientes capítulos de ‘Amar es para siempre’ en ATRESplayer PREMIUM.