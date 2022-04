Alba intenta aclarar la situación con Tirso: “Puede que yo te haya confundido, perdóname”

Tras una dura jornada de juicio, Alba ha caído rendida. Al despertar se encuentra a Tirso sentado a los pies de la cama, quiere hablar con ella de lo que ocurrió entre ellos.

Tirso le dice que ha estado pensando y quería que supiera que entre ellos “hay algo especial”, pero Llorens lo tiene claro: “Durante todos estos meses tú me has dado un cariño y un apoyo que yo necesitaba y que te lo agradezco muchísimo. Pero lo que yo siento por ti creo que no está en el mismo punto que lo que tú sientes por mí”.

Además, le pide perdón por si ha podido confundirlo. Tirso, un poco descolocado, decide dejar el tema y le recuerda que siempre va a estar ahí, sin presiones.

Desde lo ocurrido Tirso ha utilizado cualquier excusa para acercarse a ella y durante su último encuentro terminaron besándose.