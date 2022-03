La discusión de Jacobo y Bruno: “Ni reconociste a Alba, acéptalo”

Bruno está dispuesto a marcharse del pueblo después de recibir una llamada amenazadora tras lo ocurrido con Alba.

Y, mientras recoge sus cosas en el piso, Jacobo timbra a la puerta. La sorpresa es inevitable y Costa intenta echarle. “¿Te piras?”, pregunta al ver la maleta.

“No me toques los cojones”, exclama Bruno, que cree que la familia Entrerríos está detrás de las llamadas.

Jacobo intenta que su amigo le escuche y le echa en cara que le ha pedido perdón muchas veces, pero Bruno solo quiere oír que no violó a su novia. “Tú no quieres saber la verdad, tú quieres que te mienta y que te diga que no participaste. Pero no fue así”, asegura.

Jacobo insiste en que “fue consentido” y querían pasárselo bien antes de lamentarse con él: “Eres mi hermano, no sé qué tengo que hacer para remediarlo”.