Lucía encuentra la clave para el negocio: “Para ganar, a veces hay que arriesgar”

Héctor ha dejado en manos de Dolores y Lucía un negocio decisivo. Y todo para que su mujer vea que ha cambiado. Ambas tendrán que competir con Villanueva para hacerse con un importante cliente, pero Lucía tiene claro que para ganar tendrá que arriesgarse y jugar sus cartas.

El cliente debe decidir si confiar en Villanueva o en los Parrado, que busca una estrategia diferente para conseguir el contrato. Su objetivo está en la hermana del cliente, también heredera, y no duda en apostar por una propuesta arriesgada.

“A veces para ganar hay que arriesgar”, señala la hermana cuando le preguntan.

Su estrategia pasa por poner a prueba la propuesta de los Parrado con una o dos entregas antes de cerrar definitivamente el acuerdo. Una jugada que termina dando sus frutos: Lucía y Dolores consiguen un precontrato que, por el momento, les da la victoria.