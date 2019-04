ESPECIAL 8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER

Guiomar Puerta, actriz protagonista de '45 Revoluciones', ha querido tener voz en este 8 de marzo, Día de la Mujer, día tan señalado en la lucha por la igualdad. La actriz interpreta a Maribel en la nueva ficción de Antena 3, un personaje que defiende como una joven valiente y determinada: "No acepta un no por respuesta, ella pelea hasta el final". Con este papel, Guiomar siente tener que defender a una generación de mujeres que no lo tuvieron fácil. La bilbaína admira a su madre como mujer y como actriz ya que ha seguido sus pasos, Guiomar confiesa su historia familiar que te dejará sin palabras.