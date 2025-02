Angie, la Miss a la que llamaban fea en el colegio: "De todo lo que me decían, me sigo creyendo algunas cosas"

Angie creció pensando que era fea, aunque su madre siempre tuvo claro que podría ser modelo. Pese a creerse el patito feo de clase, su madre consiguió que se convirtiera en Miss España adolescente.

Sus complejos nacieron a raíz de su traumática experiencia en el colegio. Sus compañeros se metían con su físico y Angie terminó creyéndose todo lo que le decían. "Me decían 'cara mono', que no servía para nada", confiesa.

El acoso continuó y Angie lo sufrió en silencio. "No le conté nada a mi madre por si los insultos iban a más en el colegio", asegura. Sin embargo, su madre no tardó en darse cuenta de lo que ocurría, alertó al colegio y trató de sacarla ella misma de la oscuridad.

Todo cambió el día que su madre le propuso presentarse a un concurso de belleza. Aunque estaba convencida de que no ganaría, aceptó llena de dudas y hoy es Miss España adolescente. "El momento de la coronación fue increíble, no me lo podía creer", recuerda Angie.

La joven le ha dado una lección a aquellos que intentaron hundirla y hoy es la representante de España en el certamen de Colombia. ¡No te pierdas su historia en el video!