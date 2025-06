Ana Obregón, acompañada por Anita durante el doloroso cumpleaños de su hijo: "Sin ella, estaría muerta en vida"

Cinco años después de la muerte de su hijo Aless Lequio, Ana Obregón sigue llorando la pérdida del amor de su vida. El joven fallecía el 20 de mayo de 2020 a causa de un cáncer contra el que luchó incansablemente, pero al lamentablemente que no pudo ganar la batalla.

El lunes 23 de junio, Aless habría cumplido 33 años y Ana Obregón no ha dudado en encender las velas, que este año ha soplado su hija Anita. "Seguro que donde estés durmiendo en esa eternidad infinita sentirás el amor de tu mamá y de tu hija", escribía Ana Obregón en redes sociales.

"Era un día muy difícil, fui a visitarle porque me da paz", nos cuenta, "compré una tarta que no era la que a él le gustaba, ya no lo hacen".

Gracias a Anita, la actriz ha logrado salir adelante, a pesar del dolor de no poder abrazar a Aless. "Me ha devuelto la vida, sin ella, estaría muerta en vida".

Anita le ha devuelto a nuestra colaboradora la luz que hace cinco años perdió. Hoy, la pequeña es el vivo recuerdo de su padre, que aún camina junto a Ana en cada paso que da.