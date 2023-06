Adrián de Oliveira, tras su polémica con Mara Jiménez: "Hice preguntas coherentes, con todo el respeto y la humildad del mundo"

La presentación del segundo libro de Mara Jiménez, influencer y activista contra la gordofobia y más conocida como ‘Croquetamente’ en redes sociales, acabó en un tenso momento con el youtuber Adrián de Oliveira.

Todo comenzó con una pregunta que él lanzó durante el turno de palabra del público: “¿Por qué blogs sobre anorexia se cierran y los que fomentan obesidad no?”. Y ahí empezó el debate.

Ella explicó que la anorexia es una de las principales causas de muerte en el mundo, mientras que la obesidad es un factor de riesgo como, por ejemplo, fumar, algo que también comentó la influencer Teresa López en ‘Y ahora Sonsoles’.

“A día de hoy no existe patología que solo tengamos por ser personas gordas”, aclaró Mara Jiménez. Sin embargo, el youtuber continuó haciendo preguntas “incómodas”, según él mismo aseguró que pretendía que fuesen.

La presión, por tanto, siguió aumentando, tanto que otro colaborador tuvo que intervenir desde el escenario. “Te invito a que luego busques lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho cerca de la obesidad antes de venir con afirmaciones como la que has dicho”, aseguró.

Cuando la tensión fue tal, Mara pidió que fuese seguridad y saliese de la sala.

Adrián de Oliveira ha estado en plató para explicar qué ocurrió. Asegura que él llegó allí de casualidad, no era un contenido premeditado, y decidió preguntar, primero en la cola y después en la firma de libros. "Hice un par de preguntas totalmente coherentes, con todo el respeto y la humildad del mundo", ha asegurado.

Asegura que Mara le ha acusado de misógino, homófobo y fascista. "No sé qué tiene que ver con mi pregunta", ha dicho. Cree, además, que si opina que debe normalizarse la obesidad, también debería hacerse lo mismo con la anorexia, por ejemplo. "Hablo de un claro problema de salud", ha insistido.

La versión de Mara Jiménez

Mara Jiménez no ha querido participar en el programa, pero sí ha dado su versión de lo que ocurrió. La joven asegura que el youtuber irrumpió en la presentación del libro y que hizo preguntas muy incómodas. Ella, aún así, ha dicho, no le censuró en ningún momento y respondió de manera muy educada hasta que no tuvo más remedio que pedir que le echaran.

Además, se ha expresado en sus redes sociales y ha afirmado que, en su vídeo de YouTube, ha cortado muchos momentos de la conversación. "Demasiada educación para como luego él se ha comportado", ha dicho, además de tener los argumentos. "Se fue de madre y con sus preguntas hiere a quienes estaban en la sala", ha dejado claro.