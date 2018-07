Germán Scasso se despide de Stevie Wonder con un precioso cover de 'Isn't She Lovely'

¡QUÉ PEDAZO DE VOZ!

Germán Scasso, el ganador de la novena gala de 'Tu cara no me suena todavía', ha querido hacerle un pequeño homenaje a Stevie Wonder y lo ha hecho como mejor sabe: cantando. ¿Quieres saber cómo ha puesto música a su voz? Dale al play y disfruta de la interpretación.