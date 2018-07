Una Amy Winehouse toledana y su tema ‘Back to black’ aparece en ‘Tu cara no me suena todavía’ de la mano de Rosana Gea

Miki Nadal, a Rosana: “Es un regalo que haya gente que imite a Amy como tú”

El jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ se ha quedado sin palabras tras la actuación de Rosana Gea como Amy Winehouse. ‘Back to black’ ha sido el temazo elegido, y el jurado no ha podido dedicarle más que halagos, a pesar de que imitar a Amy es misión casi imposible.

Rosana Gea: “Este programa es diferente a todo lo que he hecho anteriormente en mi carrera”

Rosana es de Cebolla (Toledo), tiene su propia orquesta junto a su marido. Se considera perfeccionista, responsable, alegre y vital. En el terreno musical, es muy friki de atreverse con cualquier canción o tema, puede hasta imitar a Michael Jackson.