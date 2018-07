Ricky Mata canta a ‘Grace Kelly’ en la piel de un estrambótico Mika

Ángel Llácer: "Tu hábitat natural es el escenario, Ricky"

El jurado ha valorado la actuación de Ricky Mata como una actuación perfecta para empezar la quinta gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Miki Nadal afirma que él no podría hacerlo en la vida, algo que Chenoa afirma, mientras que Mónica Naranjo recibe una imitación en directo de ella misma.

Ricky Mata: “Empecé como bailarín pero acabé trabajando en un musical"

Ricky Mata es de Madrid y tiene 32 años. Estudió auxiliar de enfermería pero no ha ejercido como tal. Sus padres eran profesores de baile de salón y todos los días bailaba en la escuela de sus padres. Se apuntó a clases de hip-hop y uno de sus profesores lo puso a trabajar. Después hizo un casting para un musical y lo cogieron. Esto le sirvió como trampolín para otras futuras producciones.Para él, la familia es muy importante.