Juanma Jerez ilumina la noche con ‘Solamente tú’ de Pablo Alborán

Juanma y Tamara Jerez, la unión de voces de dos hermanos que inunda de ternura el plató de ‘Tu cara no me suena todavía’

Manel Fuentes no puede resistirse a escuchar a los dos hermanos que han participado en la cuarta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. Juanma Jerez y Tamara Jerez han unido sus voces para interpretar con mucha ternura la canción ‘Como yo te amo’. ¡Bravo!

Juanma Jerez: “Tengo que imitar a otro personaje que no tiene nada que ver conmigo pero voy a dar lo mejor de mí"

Juanma Jerez tiene 22 años y viene desde Málaga. Estudia publicidad y relaciones públicas, aunque la publicidad es una de las profesiones que más le llama la atención. En cuanto a su dedicación a la música, ha pasado por varias etapas. Canta desde los 9 años, pero hace un año lo abandonó porque le costaba compaginar la música con los estudios. El concursante cree que una frase que le define es: “mientras sepas reírte de ti mismo lo demás todo vale”. Lo de ser artista le viene por su madre, que de pequeña cantaba y como no se pudo dedicar a ello, hace todo lo posible para que tanto él como su hermana Tamara puedan hacer realidad su sueño.