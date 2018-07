ACTUACIONES GALA 10 | INOT

Inot ha llegado pisando fuerte a la repesca de ‘Tu cara no me suena todavía’. Con mucha adrenalina y pasión, el concursante ha elegido a Joe Cocker para deleitarnos con su interpretación ‘You can leave you hat on’. Los espectadores han quedado maravillados con su actuación. ¡Enhorabuena, Inot!