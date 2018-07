ACTUACIONES GRAN FINAL | GERMÁN SCASSO

¡Oh, my love, my darling! Porque nos ha enamorado con esta preciosa canción de Righteous Brothers nuestro Germán Scasso en esta gala tan especial de ‘Tu cara no me suena todavía’. El concursante con cada actuación logra llegar al corazón y hoy todos los espectadores lo han sentido. ¡No nos ha podido gustar más, menudo regalazo!