Cristina Tarragó inunda el plató de espíritu festivo con ‘La vida es un carnaval’ como Celia Cruz

Àngel Llàcer, a Cristina: “Tienes un morro, que me encanta”

Con el espíritu festivalero aún el en cuerpo, el jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ felicita a Cristina Tarragó por su gran imitación de Celia Cruz. “Tienes un morro, que me encanta”, asegura Àngel Llàcer tras su actuación. Además, la hermana de Cristina, que se encontraba entre el público, no podía contener las lágrimas de emoción.

Cristina Tarragó: “Lo que mejor me define es el espectáculo”

Cristina Tarragó es de Barcelona y confiesa que le gusta cantar por los pasillos de su casa. Estudió Filosofía y después hizo un máster en Comunicación. Su trabajo es el de coordinadora de educadores en un colegio. Dice que en este programa tendría que estar ella: “Espero poder demostrar mi cariño por el formato y demostrar que puedo ser muy divertida y hacer show”.