Una 'Vision of Love' llena de emoción: María Parrado brilla como Mariah Carey en la gran final de Tu cara me suena

María Parrado volvió a brillar en la segunda semifinal de Tu cara me suena y consiguió su cuarta victoria de la edición tras recibir la máxima puntuación del jurado y del público de casa por su imitación de Pastora Soler.

Para cerrar su participación en Tu cara me suena por todo lo alto y luchar por el triunfo de esta espectacular edición, María Parrado ha optado por imitar a una de las grandes voces de la industria, su tocaya, Mariah Carey.

La gaditana ha apostado por uno de los primeros éxitos de la artista estadounidense y nos ha hecho viajar a la década de los noventa con un tema con el que ha sacado a relucir su potencia vocal: ‘Vision of love’.

María Parrado ha vuelto a demostrarnos que ha nacido para estar sobre un escenario y nos ha emocionado con una imitación digna de una final. ¡Revive su imitación al completo en el vídeo de arriba!

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