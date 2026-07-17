Final | Actuación
Una 'Vision of Love' llena de emoción: María Parrado brilla como Mariah Carey en la gran final de Tu cara me suena
La concursante ha querido apostar por un tema interpretado por una de las mejores voces de todos los tiempos.
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María Parrado volvió a brillar en la segunda semifinal de Tu cara me suena y consiguió su cuarta victoria de la edición tras recibir la máxima puntuación del jurado y del público de casa por su imitación de Pastora Soler.
Para cerrar su participación en Tu cara me suena por todo lo alto y luchar por el triunfo de esta espectacular edición, María Parrado ha optado por imitar a una de las grandes voces de la industria, su tocaya, Mariah Carey.
La gaditana ha apostado por uno de los primeros éxitos de la artista estadounidense y nos ha hecho viajar a la década de los noventa con un tema con el que ha sacado a relucir su potencia vocal: ‘Vision of love’.
María Parrado ha vuelto a demostrarnos que ha nacido para estar sobre un escenario y nos ha emocionado con una imitación digna de una final. ¡Revive su imitación al completo en el vídeo de arriba!
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