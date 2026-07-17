Final | Invitado
Jorge González regresa a Tu cara me suena con un explosivo medley de Ricky Martin
El ganador de la octava edición del formato ha vuelto al programa para regalarnos el mejor de los shows en esta gran final.
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Jorge González, ganador de la octava edición de Tu cara me suena, no ha querido perderse el desenlace de esta decimotercera temporada y ha vuelto a casa para regalarnos un show único convertido en Ricky Martín.
Con un medley de ‘Livin’ la vida loca’, ‘Pégate’ y ‘Vente pa’ca’, nos ha recordado por qué se llevó el triunfo de la edición. El cantante ha vuelto a causar sensación con una energía arrolladora.
Jorge González ha puesto el broche de oro a una noche llena de grandes actuaciones y nos ha dejado con las ganas de que no se marche nunca del programa. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!
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