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FINAL DE TU CARA ME SUENA: Tú decides con tu voto quién es el ganador de Tu cara me suena 13

Final | Actuación

¡Reto mayúsculo! Martín Savi se atreve con Farinelli en la gran final de Tu cara me suena

La ópera ha estado presente en la gran final de la mano de Martín Savi, que ha puesto los pelos de punta al público y al jurado.

Martín Savi en Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Martín Savi nos puso la piel de gallina en la segunda semifinal de la edición. El argentino se metió en la piel de Camilo Sesto y puso a todo el público de plató a cantar ‘Vivir así es morir de amor’.

¡Puro sentimiento! Martín Savi emociona como Camilo Sesto

Tras proclamarse finalista, Martín Savi nos adelantó que se jugaría el triunfo volviendo a sus raíces y haciendo ópera, por lo que nos haría viajar unos siglos atrás en el tiempo para recrear a Farinelli.

Martín Savi ha hecho historia en esta gran final de Tu cara me suena interpretando ‘Lascia ch’io pianga’, emocionándonos a todo y creando una atmósfera única en plató. ¡Menudo espectáculo nos ha hecho vivir!

El público no ha podido evitar ponerse en pie ante una actuación que seguramente pasará a la historia de Tu cara me suena. ¡Vuelve a disfrutar de la actuación completa de Martín Savi en la gran final del programa en el vídeo de arriba!

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J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los finalistas.

Musicales y divas: los finalistas de Tu cara me suena 13 eligen sus últimas imitaciones

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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