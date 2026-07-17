¡Reto mayúsculo! Martín Savi se atreve con Farinelli en la gran final de Tu cara me suena

Martín Savi nos puso la piel de gallina en la segunda semifinal de la edición. El argentino se metió en la piel de Camilo Sesto y puso a todo el público de plató a cantar ‘Vivir así es morir de amor’.

Tras proclamarse finalista, Martín Savi nos adelantó que se jugaría el triunfo volviendo a sus raíces y haciendo ópera, por lo que nos haría viajar unos siglos atrás en el tiempo para recrear a Farinelli.

Martín Savi ha hecho historia en esta gran final de Tu cara me suena interpretando ‘Lascia ch’io pianga’, emocionándonos a todo y creando una atmósfera única en plató. ¡Menudo espectáculo nos ha hecho vivir!

El público no ha podido evitar ponerse en pie ante una actuación que seguramente pasará a la historia de Tu cara me suena. ¡Vuelve a disfrutar de la actuación completa de Martín Savi en la gran final del programa en el vídeo de arriba!

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