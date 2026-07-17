Toda una generación vuelve a cantar 'Colgando en tus manos' gracias a Aníbal Gómez y Carolina Iglesias

Aníbal Gómez nos dejó a todos con la boca abierta con su imitación de Radiohead en la segunda semifinal de Tu cara me suena. Muchos aseguraron que era su mejor actuación de la edición y Flo no dudó en darle su 12.

Aníbal Gómez no ha querido actuar solo en la gran final de Tu cara me suena. A pesar de no ser finalista, quería despedirse por todo lo alto recreando uno de los duetos más recordados del pop español: el de Carlos Baute y Marta Sánchez.

El cómico ha llamado a Carolina Iglesias para recrear sobre el escenario de Tu cara me suena ‘Colgando en tus manos’ y el público ha tarareado el tema con ellos durante toda la actuación.

Los dos cómicos han protagonizado una actuación única en esta final de Tu cara me suena 13 y nos han dejado con ganas de más. Terminando este divertido número con un apasionado beso que ha robado el aliento a todo el mundo. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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