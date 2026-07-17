Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
FINAL DE TU CARA ME SUENA: Tú decides con tu voto quién es el ganador de Tu cara me suena 13

Final | Actuación

Toda una generación vuelve a cantar 'Colgando en tus manos' gracias a Aníbal Gómez y Carolina Iglesias

Los dos cómicos se han metido en la piel de Carlos Baute y Marta Sánchez para recrear uno de los duetos más icónicos del pop en español.

Aníbal Gómez y Carolina Iglesias

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Aníbal Gómez nos dejó a todos con la boca abierta con su imitación de Radiohead en la segunda semifinal de Tu cara me suena. Muchos aseguraron que era su mejor actuación de la edición y Flo no dudó en darle su 12.

¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'

Aníbal Gómez no ha querido actuar solo en la gran final de Tu cara me suena. A pesar de no ser finalista, quería despedirse por todo lo alto recreando uno de los duetos más recordados del pop español: el de Carlos Baute y Marta Sánchez.

El cómico ha llamado a Carolina Iglesias para recrear sobre el escenario de Tu cara me suena ‘Colgando en tus manos’ y el público ha tarareado el tema con ellos durante toda la actuación.

Los dos cómicos han protagonizado una actuación única en esta final de Tu cara me suena 13 y nos han dejado con ganas de más. Terminando este divertido número con un apasionado beso que ha robado el aliento a todo el mundo. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Este viernes, gran final de Tu cara me suena

"Vais a votar solo los de casa": esta noche, tú dices quién gana Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Tu cara me suena 13, en directo: Cristina Castaño brilla con 'The Winner Takes It All'

Tu cara me suena 13, en directo: Cristina Castaño brilla con 'The Winner Takes It All'

Cristina Castaño en Tu cara me suena

¡Lágrimas en el plató! Cristina Castaño emociona al convertirse en Meryl Streep con 'The Winner Takes It All'

Aníbal Gómez y Carolina Iglesias

Toda una generación vuelve a cantar 'Colgando en tus manos' gracias a Aníbal Gómez y Carolina Iglesias

María Parrado en Tu cara me suena
Final | Actuación

Una 'Vision of Love' llena de emoción: María Parrado brilla como Mariah Carey en la gran final de Tu cara me suena

Paula Koops en Tu cara me suena
Final | Actuación

¡Bienvenidos al Cabaret! Paula Koops se transforma en Liza Minnelli

Martín Savi en Tu cara me suena
Final | Actuación

¡Reto mayúsculo! Martín Savi se atreve con Farinelli en la gran final de Tu cara me suena

La ópera ha estado presente en la gran final de la mano de Martín Savi, que ha puesto los pelos de punta al público y al jurado.

Jorge González en Tu cara me suena
Final | Invitado

Jorge González regresa a Tu cara me suena con un explosivo medley de Ricky Martin

El ganador de la octava edición del formato ha vuelto al programa para regalarnos el mejor de los shows en esta gran final.

Frenético toma y daca entre Javier y David en AlaZ: un acierto les separa antes del desenlace

Frenético toma y daca entre Javier y David en AlaZ: un acierto les separa antes del desenlace

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Publicidad