¡Imita de 12 a Dani Martín! El jurado flipa con Rosco, el marido de Andrea Guasch

Andrea Guasch ha estado muy bien acompañada en el escenario en la tercera gala de ‘Tu cara me suena 10’. Rosco, su marido, ha sido su Mark Ronson durante su imitación de Miley Cyrus con la canción 'Nothing breaks like a heart'. Él ha tocado la guitarra en esta actuación… pero también es cantante. De hecho, la pareja lo es también en el ámbito musical ya que forman el dueto Hotel Flamingo.

Chenoa ha centrado su valoración en lo bien que lo ha hecho Andrea como Miley, pero Carlos Latre ha querido hacer un hueco a Rosco para descubrir su habilidad en el mundo de la imitación. ¿Podría dar el paso de ser concursante? “Me sale bien Dani Martín, David Bisbal”, ha confesado el aspirante.

Dicho y hecho, Rosco se ha atrevido a hacer el casting de forma improvisada imitando a capela a Dani Martin con una canción de El Canto del Loco. ¡Ha sido impresionante! Ha clavado la voz hasta el punto de que sería, sin dudar, un 12 entre las puntuaciones del jurado. ¡Dale al play para flipar con lo bien que lo hace!