Susi Caramelo se pone nostálgica: "El programa me ha ayudado a recuperar la niña que tenía escondida"

Susi Caramelo ha roto todas sus expectativas en 'Tu cara me suena': "Cuando me llamaron, yo no me veía porque canto muy mal", confiesa con sinceridad pero entre risas. Además, sólo podía pensar en una cosa: "No quería ser calva, porque iba a estar horrorosa". Lo cierto es que la vez más cercana ha sido su transformación en C. Tangana.

Más allá de la anécdota la concursante se pone seria por una vez para hacer un repaso a lo que ha sido su paso por el programa. "Yo tenía mucho sentido del ridículo, aunque la gente no se lo crea", asegura. Por eso, destaca el gran premio que se lleva de esta experiencia: "Me ha ayudado a jugar y a recuperar un poco la niña que tenía escondida y que hacía tiempo que no aparecía".

La cómica asegura que ha tenido una experiencia muy enriquecedora y que ha conocido a gente maravillosa en el plató: "Me llevo con gente muy guay de aquí, no solo de los concursantes, la gente mejor es la que hay detrás". Poniendo en valor a todos, se acuerda de la gente que trabaja en la cocina, producción, técnicos: "Hay mejores personas detrás que las que veis delante, eso sin duda" ¡Observa el vídeo y rememora el concurso de Susi Caramelo en el vídeo!