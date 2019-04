Carlos Latre a Yolanda: “La actitud muy bien”

El jurado de 'Tu cara me suena' valora mucho la actitud y la gestualidad sobre el escenario de Yolanda Ramos, la voz no logra sorprenderles pero lo que está claro es que sin ella no sería lo mismo. Lolita opina que ha visto realmente a Estrellita Castro “en su aspecto”.