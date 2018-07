¡Vota por la mejor actuación de la novena gala de 'Tu cara me suena'!

RANKING | GALA 9

Las risas y el baile fueron los protagonistas de la novena gala de 'Tu cara me suena'. Desde el ansiado reencuentro de 'UPA' con Beatriz Luengo y Pablo Puyol cantando 'New York, New York' hasta una divertida Yolanda Ramos que no pudo terminar la actuación como Peggy Lee por un ataque de risa. ¿Cuál ha sido tu actuación favorita? ¡Vota ya en nuestro ranking!