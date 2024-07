La playlist de David Bustamante, con su recomendación para los momentos íntimos: "Probadla"

Para dar la bienvenida al mes de julio, David Bustamante ha preparado una playlist llena de energía, de intensidad y con mucho sentimiento. Además, él no sólo nos hace su lista de canciones... ¡También nos la canta! Su voz es siempre un regalo y más si es para hacer una recomendación para los momentos íntimos. Propone 'Cuando hacemos el amor', un temazo que nos remonta a su primer disco, y nos pone la piel de gallina. "Probadla", anima.

El cantante también elige una canción propia como "la mejor de un karaoke": 'Dos hombres y un destino'. ¡Acierto asegurado! Además, escoge para relajarse un tema que ha imitado en Tu cara me suena 11: 'Que lloro', de Sin bandera.

Para motivarse, revela qué se pone siempre para entrenar en el gimnasio: 'The Phoenix', de Fall Out Boy. "Me da todo el power", asegura. Sin embargo, con lo que no se resiste a bailar es con los temazos de su época juvenil. Para muestra, nos canta la curiosa versión en español 'The rhythm of the night': "Ésas son Reebok o son Nike".

Pocas duda hay de que la canción más escuchada en su vida iba a ser de Luis Miguel: 'La incondicional'. Y la guinda la pone con un tema de Los Pecos. ¡Dale al play y descubre la playlist de David Bustamante!