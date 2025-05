¡Pelos de punta! Melani y Jorge Fernández se transforman en Pimpinela con ‘Dímelo delante de ella’

Melani cambió por completo de registro en la pasada gala de Tu cara me suena para meterse en la piel del vocalista de The Rasmus. Una vez más, la benjamina de la edición volvió a demostrar que no hay reto que se le resista.

El pulsador le pidió a Melani que trajese a un amigo para imitar a Pimpinela en la sexta gala de Tu cara me suena y ella ha llamado al ganador de la octava edición para garantizar el mejor resultado: Jorge González.

Melani y Jorge han comenzado su actuación muy concentrados para transmitir esas intensas conversaciones cantadas entre los dos integrantes de Pimpinela y el público ha vibrado con ‘Dímelo delante de ella’.

Además, durante la actuación, los miembros del jurado no han podido evitar comentar sorprendidos lo mucho que se parecían los dos a los cantantes originales. ¡Vuelve a disfrutar de la actuación completa en el vídeo de arriba!