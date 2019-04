Las redes sociales arden con la explosiva imitación de Silvia Abril y La Terremoto de Alcorcón

¡NO DEJARON INDIFERENTE A NADIE!

Silvia Abril regresa a 'Tu cara me suena' para protagonizar junto a La Terremoto de Alcorcón una de las actuaciones más hilarantes de la temporada. Las actrices revolucionaron el plató con 'Can’t remember to forget you' como Shakira y Rihanna, y las redes no tardaron en hacerse eco. Estos fueron algunos de los mensajes que recibió este dúo explosivo.