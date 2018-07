Recuerda cómo Auryn imitó a los Backstreet Boys en 'Tu cara me suena'

IMITACIONES 'EN TU CARA ME SUENA'

Primero imitaron los Jackson 5 y después los Backstreet Boys. El grupo español formado por Álvaro, Blas, Carlos, Dani y David ha estado en varias ocasiones como invitados en 'Tu cara me suena'. No te pierdas la imitación que Auryn hizo de 'Everybody'