'TU CARA ME SUENA' | GALA 1

'Tu cara me suena' arranca motores y lo hace con unos concursantes que poseen muchísimo talento. María Isabel forma parte de este maravilloso elenco y en la primera gala del programa presentado por Manel Fuentes se mete en la piel de Billie Eilish. ¡Alucina con el gran parecido y no te pierdas su actuación el viernes a las 22:00 horas en la primera gala de 'Tu cara me suena'!