Fran Dieli saca su lado más romántico con 'Only you' de The Platters

Con esta preciosa actuación de Fran Dieli hemos echado la vista atrás para revivir uno de los momentos más románticos en ‘Tu cara me suena’. Los espectadores y el jurado no han podido contener la emoción que el concursante ha transmitido con su espectacular voz. ¡Only you, Fran!