Mikel Herzog Jr. recrea el espectacular videoclip de ‘Born With a Broken Heart’ de Damiano David

Mikel Herzog Jr. está siendo todo un descubrimiento en Tu cara me suena. Al cantante no hay imitación que se le resista y así lo volvió a demostrar en la gala pasada metiéndose en la piel de Dani Fernández con ‘Me has invitado a bailar’.

Para esta sexta gala, el pulsador le ha dado a Mikel a un artista que ganó Eurovisión con su grupo en el año 2001 y que, desde hace relativamente poco, saca temas en solitario: Damiano David.

Mikel Herzog Jr. ha recreado el videoclip de un tema que el artista italiano ha sacado hace tan solo unos meses, pero que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales: ‘Born With a Broken Heart’.

Lo que ha hecho Mikel en esta imitación es difícil de explicar: ha interpretado, bailado, no ha parado quieto y ha capturado la esencia de Damiano desde el minuto uno. Una vez más, ha dejado al jurado sin palabras. ¡Vuelve a ver su actuación al completo en el vídeo de arriba!