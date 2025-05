“Si me hubiera muerto, no habría visto lo que he visto hoy”: Àngel Llàcer rompe a llorar con la imitación de Mikel Herzog Jr.

Mikel Herzog Jr. ha superado con éxito su mayor reto hasta la fecha en Tu cara me suena. El concursante se ha metido en la piel de India Martínez para interpretar su ‘Vencer al amor’ y tocarnos a todos el corazón.

Àngel Llàcer ha querido valorar la imitación de Mikel Herzog Jr. nada más terminar su actuación, pero no ha podido: se ha roto a llorar. Inmediatamente, el concursante se ha acercado a su lugar en la mesa del jurado para darle un abrazo.

Después de que Lolita, Flo y Chenoa se deshiciesen en elogios por su actuación, Àngel Llàcer ha podido hablar y explicar el motivo de su reacción: “El arte emociona y es lo que da sentido a nuestras vidas”.

“Una vez renuncié a vivir y dije, me dejo y me voy. Hoy me daba cuenta de que estaba muy equivocado porque si me hubiera muerto, no hubiera visto lo que he visto hoy”, ha explicado intentando contener las lágrimas el presidente del jurado. ¡Escucha todo lo que le ha dicho en el vídeo de arriba!