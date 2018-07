Lucía Gil eclipsa en la gran final de 'Tu cara me suena' como Bonnie Tyler en 'Total eclipse of the heart'

La concursante más joven de la sexta edición de 'Tu cara me suena' ha eclipsado a todo el público del programa con su estupenda actuación como Bonnie Tyler con su éxito 'Total eclipse of the heart'. Lucía Gil, la aspirante al premio final ha derrochado mucha fuerza durante su imitación. ¡Bravo, Lucía!

Lucía Gil, Fran Dieli, Diana Navarro, Raúl Pérez y La Terremoto de Alcorcón hacen balance de su experiencia en la sexta edición de 'Tu cara me suena'

No pueden ocultar su tristeza por el final de la sexta edición de 'Tu cara me suena', pero Lucía Gil, Fran Dieli, Diana Navarro, Raúl Pérez y La Terremoto de Alcorcón se sienten muy agradecidos por haber podido formar parte de este fantástico equipo durante estos meses. Después de conocer al ganador, hemos podido hablar con los concursantes para hacer balance de su experiencia.

Publicidad