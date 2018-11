¿QUÉ CONCURSANTE IMITARÁ A LA CANTANTE?

¡Chenoa vuelve a salir en el pulsador! Artistas como Canco Rodríguez o Carolina Ferre ya se atrevieron a meterse en la piel de la miembro del jurado en las pasadas ediciones de 'Tu cara me suena' y este año no podía ser menos. Anabel Alonso tiene la gran responsabilidad de defender la imitación de la cantante en la próxima gala. ¡La reacción de Chenoa al descubrirlo no tiene precio!