Esto es lo que dice Martin Urrutia sobre ser un futuro concursante de Tu cara me suena: “Me quedo con ganas de más”

Martin Urrutia y Yenesi han derrochado química sobre el escenario de Tu cara me suena con su actuación como Ricky Martin y Kylie Minogue. Juntos han interpretado ‘Livin' la vida loca’, abriendo una gala que nos tenía reservada muchos numerazos.

Chenoa ha propuesto que Martin Urrutia forme parte del elenco de concursantes en futuras ediciones de Tu cara me suena, una práctica muy habitual con cada invitado que pasa por el programa. Porque todos nos demuestran que serían candidatos viables para participar, y no sería la primera vez que un invitado sea concursante oficial en siguientes ediciones.

Martin Urrutia no se lo ha pensado dos veces: ¡estaría encantado de participar! “Es muy divertido y me quedo con ganas de más”, ha señalado Martin Urrutia. ¿Te gustaría verlo como futuro concursante de Tu cara me suena? ¡Dale al play y descubre todas sus sensaciones en el vídeo!