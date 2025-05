"Estamos ante la mejor gala de la historia": Silvia Abril regresa a Tu cara me suena este viernes

Tu cara me suena no deja de sorprendernos. Sin ir más lejos, la gala pasada, Mikel Herzog Jr. se hacía con su segunda victoria en el programa, Goyo Jiménez y Coyote Dax revolucionaban el plató con 'No rompas más' y pudimos disfrutar de dos Lolitas, entre muchas otras cosas.

Al final de ese programa, el pulsador le pidió a Esperansa Grasia que, para la gala de este jueves, se trajese a una amiga para imitar a Sonia y Selena y la cómica no ha escogido a otra que... ¡Silvia Abril! ¡La reina de los tarzazos!

Las dos humoristas protagonizarán una actuación única que hará que nuestro jurado se parta de la risa y disfrute a partes iguales. Manel Fuentes dirá que estamos "ante la mejor gala de la historia" por todo lo que podremos ver este viernes.

El duelo de Bisbales, varias visitas y muchas sorpresas es lo que nos espera en la séptima gala de Tu cara me suena. Yo que tú, no me la perdería. ¡Te esperamos el viernes a las 22:00h en Antena 3!