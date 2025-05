Adrenalina, nervios y confesiones: así se ha vivido la sexta gala de Tu cara me suena detrás de las cámaras

La sexta gala de la duodécima edición de Tu cara me suena nos ha regalado números maravillosos. Dos Lolitas, dos Coyote Dax, unos Pimpinela calcados de los originales y un ambiente country que ha estado presente en casi todo el programa.

Ana Guerra fue la encargada de abrir la gala y no podía mostrarse más enérgica al finalizar su actuación. “Yo no sé que hacer con este empoderamiento que tengo encima ahora mismo. Creo que he sido una diva en el escenario”, nos ha confesado.

“Hoy me he puesto muy nerviosa y me han tambaleado hasta las pestañas”, nos ha contado Esperansa Grasia después de tener que imitar a Lolita delante suya. Aún así, la cantante ha alabado su actuación y le ha dado una buena nota, al igual que sus compañeros.

Goyo Jiménez, por ejemplo, nos ha contado que ha tenido varias lesiones durante la semana preparando el número, pero gracias a las bonitas palabras de Coyote Dax se ha venido muy arriba. ¡Descubre el making of completo de la gala 6 dándole al play al vídeo de arriba!