Samuel y María del Monte ganan la sexta gala de Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI | GALA 6

En una de las galas con más nivel de lo que llevamos de Tu cara me suena Mini se han alzado ganadores Samuel y María del Monte imitando a Albano y Romina ¡Enhorabuena por vuestra genial actuación! Los 2.000 euros del premio van a la Fundación Pequeño Deseo de Sevilla. No te pierdas todas las actuaciones de la sexta gala de Tu cara me suena Mini.