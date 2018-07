Así se hizo la gala final de Tu cara me suena Mini

MAKING OF GALA FINAL

Aún con la resaca de la gran final de Tu cara me suena Mini, os mostramos un making of en exclusiva de cómo se hizo el programa, de cómo el gran equipo que está detrás trabaja como una maquina perfectamente organizada para que todo salga impecable. Os mostramos lo que no se suele ver delante de las cámaras y que también forma parte del programa y de la magia de la lo que es la televisión. ¡Enhorabuena al equipo, al jurado y presentador, a los concursantes y a todos los que están detrás de esto! ¡Nos vemos en la próxima!