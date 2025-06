Los traidores pierden: Paula, última superviviente del cónclave, queda desterrada

Nada puede haber más poético en Traitors que un traidor traicionado. O quizá sí: el traidor víctima de sus propias traiciones. Ambas circunstancias se han producido en el juego final. Instantes después del inesperado adiós de Carlos… ¡Paula también ha quedado desterrada! El cónclave se ha quedado vacío y eso significa que han ganado los fieles que han llegado hasta el desenlace: Juan y Charo.

La estrategia le ha fallado a Paula de forma estrepitosa. La clave ha estado en la primera votación del juego final. Faltó a su palabra de ir contra Charo y votó a Carlos, siendo decisiva en su destierro. “Llegue siéndolo y me voy siéndolo”, dijo el onubense al revelar su rol y despedirse, subrayando que era traidor desde el primer día.

Los supervivientes han decidido seguir jugando y dictar otro destierro. Paula ha descubierto que se había quedado en inferioridad porque, tras recibir el voto de Charo, Juan también se ha decantado por ella y acertando plenamente en su sospecha: “Creo que no has sido traidora todo el juego, te lo has encontrado al final, Carlos te la ha querido jugar”. De esta forma, Paula ha pasado en el último segundo de rozar los 50.000 euros como ganadora única… a quedarse sin el botín.