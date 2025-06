¡Carlos, desterrado! Su inesperado final como traidor: “Llegue siéndolo y me voy siéndolo”

Como un castillo de naipes, Carlos ha visto cómo todo su trabajo y toda su estrategia como traidor se venían abajo en el último momento. A las puertas de quedarse con el botín de 50.000 euros, le ha fallado un detalle inesperado: la fidelidad de Paula, la fiel a la que sedujo y convirtió en traidora. Los dos habían pactado ir contra Charo, pero ella no ha cumplido su palabra y ha sentenciado el final de su compañero de cónclave.

La tensión ha sido máxima en el juego final. Juanra Bonet ha recibido a Carlos, Paula, Juan y Charo en la mesa redonda, que esta vez tenía un fuego en el centro. Lo primero que los jugadores han decidido es si querían destierro o terminar el juego. Por unanimidad, han ganado las sospechas y han procedido a votar.

Uno a uno, han enseñado sus pizarras. Juan ha contado contra Carlos; Carlos, contra Charo; Charo, también contra Carlos. El voto de Paula era decisivo… y ha sido el que ha acabado con el traidor original. “Llegue siéndolo y me voy siéndolo”, ha dicho el onubense al revelar su rol.

“Me lo he currado mucho para irme así”, reconoce Carlos con frustración antes de abandonar el Monasterio de Piedra. Él mismo resume su experiencia: “Llevo siendo traidor desde el día 1, me he cargado a compañeros, he ido en contra de teorías, y en la última mesa… todos contra mí”. Sin embargo, confiesa que no se arrepiente de haber seducido a Paula, consciente de que este juego va de traiciones. Por eso, su deseo ha sido “que gane el lado oscuro”.