Marta Hazas, emocionada tras hacer ganar a dos concursantes: “Me iba el corazón a mil”

Los invitados de esta semana nos han hecho reír con sus pistas, pero también han conseguido que dos concursantes se vayan a casa con 10.000€. ¡Marta Hazas y Javier Veiga no han podido hacerlo mejor!

La actriz nos ha confesado cómo se ha sentido nada más acabar el programa. “Me iba el corazón a mil”, ha desvelado, recordando el momento en el que tenía que adivinar las palabras en la ‘Ronda Final’ si quería ayudar a los concursantes.

Sin embargo, el miedo ha durado poco porque Marta Hazas ha otorgado 10.000€ no solo a Ximo, sino también a Edu. “Ha sido super bonito”, ha comentado la invitada, muy emocionada después de las celebraciones. Además, la actriz no ha desaprovechado la oportunidad de hacer un llamamiento al programa: “Yo quiero venir de invitada fija”. ¡Echa un vistazo para ver todo lo que cuenta sobre su experiencia en ‘Password’!