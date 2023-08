¿Cuál es el significado de faca? En 'Password', solo Marta Hazas lo sabía

La pareja formada por Marta Hazas y Javier Veiga han llegado a 'Password' para revolucionar a los concursantes con su sentido del humor.

Edu, el concursante de ‘Password’ que juega con Marta Hazas, se queda a cuadros con la pista que le da la actriz. Para adivinar “navaja”, la invitada elige comenzar con “faca”. ¡La cara de Cristina Pedroche ha sido un poema!

“¿Qué has dicho?”, le pregunta la presentadora confundida. A pesar de la convicción con la que lanza la pista Marta, Edu no sabe qué responder y acaba perdiendo los puntos. “Yo no lo había escuchado, y mira que soy de Vallecas”, confiesa Cristina Pedroche, dándole ánimos al concursante.

Dicen que nunca te acostarás sin saber una cosa más, y Marta Hazas lo demuestra en ‘Password’, contando que aprendió la palabra por la serie ‘Bandolera’. “Lo que ha aprendido España”, advierte la presentadora... ¡Y que lo digas!