El inesperado giro de guion de Moisés que cambia ‘El Rosco’ frente a Fer: ¡se la juega!

El duelo número 53 entre Moisés y Fer en ‘El Rosco’ ha sido una auténtica montaña rusa: impredecible hasta el último momento. Los dos han desplegado lo mejor de su potencial jugando por una cifra redonda: ¡un bote de 700.000 euros!

Esta prueba, a diferencia de otras tardes, no ha estado igualada… hasta el final. El inicio ha sido mejor para Moisés. Mientras que Fer arrancaba con un ‘Pasapalabra’ en la ‘A’, el riojano empezaba a escaparse con un parcial de 9-0 y una diferencia máxima de 14-3.

Después ha empezado la remontada de Fer. De hecho, se ha disparado hasta los 20 aciertos, mientras que su rival se quedaba rezagado en 15. Pero aún quedaba partido y los marcadores volvían a darse la vuelta con un 22-21 en contra del gallego, que instantes después lograba empatar.

Empezando ya a especular, en una sucesión de ‘Pasapalabra’ por estrategia, Fer ha acabado plantándose al verse con menos segundos. Quedaba en manos de Moisés… ¡y ha saltado la sorpresa! “Estaba a punto de firmar el empate pero me ha venido y me viene fuerte”, ha revelado refiriéndose a la opción de una respuesta que podría darle la victoria. ¿Cara o cruz? ¡Descubre en el vídeo el resultado de ese pálpito in extremis!

La tensión de ‘El Rosco’ contrasta con las risas que se han vivido en ‘La Pista’ gracias a Juan Peña. El cantante, entre su espontaneidad y que es la primera vez que participa en ‘Pasapalabra’, ha vuelto a ir por libre en ‘La Pista’ y, con la complicidad de Lucrecia, ha protagonizado uno de los duelos más divertidos que se recuerda.

“Esto va a pasar a formar parte de la historia de ‘Pasapalabra’”, ha acabado resumiendo Roberto Leal. Pocas veces se le ha visto así al presentador, tirado por la mesa de la risa, con los concursantes también al borde de las lágrimas. ¡Épico!