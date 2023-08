“Me la he comido”: Moisés se precipita y… ¿le regala la victoria a Fer en ‘El Rosco’?

Últimamente, los duelos entre Moisés y Fer suelen terminar en tablas. Ambos cuentan con una cantidad similar de programas a sus espaldas y un nivel parecido. Tal ha sido la igualdad durante los últimos programas, que incluso han llegado a bromear con eliminar la ‘Silla Azul’.

Pese al buen rollo, el espíritu competitivo de los concursantes les impide conformarse con empatar, y más cuando juegan por un bote de 748.000 euros. Los dos han comenzado muy enchufados logrando grandes rachas de aciertos y sin precipitarse en ninguna respuesta.

Sin embargo, un fallo precipitado de Moisés le ha servido en bandeja a Fer la victoria, que tan solo tenía que preocuparse de no errar en ninguna de sus respuestas. “Me la he comido”, decía entre risas el concursante del equipo naranja. ¿Habrá conseguido darle la vuelta? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!