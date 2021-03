Los padres de Pablo Díaz nos cuelan en su infancia con anécdotas y fotos entrañables

A este camarero en paro se le acaban las ideas y la esperanza para ganarse la vida. Cobra un ERTE con el que él, su mujer enferma y su bebé de dos años no tienen para cubrir sus necesidades básicas. Ha buscado trabajo pero lamenta que no le contratan porque le ven viejo. Reconoce que ha pensado en quitarse la vida muchas veces pero no lo hace por su mujer y su hija.