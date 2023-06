Moisés Laguardia confiesa la influencia de Orestes: "Me dio muchos ánimos cuando pensaba que no me llamaban"

Podríamos remitirnos a Napoleón con su frase de que 'la victoria pertenece al más perseverante', pero aún más claro lo deja el refranero: el que la sigue la consigue. Ese espíritu es el que ha traído de vuelta a Moisés Laguardia a 'Pasapalabra'. El riojano, en esta entrevista exclusiva, asegura que vive esta nueva oportunidad "como si la primera, con la ilusión del primer día".

Para su debut en el concurso hay que remitirse a diciembre de 2014, cuando permaneció 9 programas en los que se llevó 9.000 euros. Después, regresó para un campeonato especial en el verano de 2016. En mayo de 2017, empató contra un jovencísimo Pablo Díaz en un programa especial con el que se ganó la posibilidad de volver a concursar, lo que ocurrió con su participación más recordada. Fue en 2018: resistió dos meses, un total de 37 programas en los que se llevó 33.600 euros.

"El nivel ha aumentado, cada vez es más difícil durar y el nivel de los Roscos es como la inflación porque va subiendo"

Ahora aspira a superar su marca de longevidad y, sobre todo, a llevarse ese anhelado bote. Además, puede comparar: "El nivel ha aumentado, cada vez es más difícil durar y el nivel de los Roscos es como la inflación porque va subiendo". De momento, ya conseguido rozar el premio con ocasiones de 24 aciertos. La primera vez fue el 22 de abril, escasos días después de su llegada.

Durante estos años, Moisés ha seguido preparándose. "En la pandemia, 'Pasapalabra' fue un refugio en el que cual meter muchas horas", recuerda. Después, ha intentado mantener ese ritmo con "repasitos diarios".

Al hablar de compañeros de concurso, afirma que con quien más afinidad personal tiene es con Nacho Mangut: "Me llevo muy bien con él y en ocasiones hemos entrenado juntos". Además, hace una referencia especial a Orestes por los detalles que ha tenido con él, sobre todo justo antes de que le llegara esta nueva oportunidad. "Me dio muchos ánimos cuando pensaba que no me llamaban", revela.