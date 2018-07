La vida de Carlos

MOMENTOS 10 JULIO

Los Monty Python son un grupo humorístico inglés que ha vuelto a los escenarios tras 32 años de ausencia. Esta noticia es una excusa perfecta para recordar una de sus películas más emblemáticas, ‘La vida de Brian’, que ha sido una de las respuestas a una pregunta musical en la última edición de ‘Atrapa un Millón’. Los concursantes Mariano y Fernando (amigos de Valladolid) han silbado la famosa sintonía de esta película acompañados de Carlos Sobera. “Always look on the bright side of life…”