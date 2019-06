Séptimo programa de 'Masters de la reforma': Cánticos de iglesia, lecciones de geografía y una reforma desigual

Los peones del programa han comenzado enfrentándose a colocar una puerta corredera donde han sorprendido al jurado... pero para mal. Les ha fallado la estética y a algunos también la técnica pero Iván y Albert han conseguido hacerlo a la perfección. Los toques playeros y la puerta inspirada en '50 sombras de Grey', han conquistado a todos. ¡Así se les ha dado!

Una vez inmersos en la prueba grupal, la tensión aumentaba poco a poco y terminaba bien rápido con la paciencia de Iván. El capitán del equipo verde se enfrentaba a Jessica, dando lugar a un cruce de insultos con la compañera de Paco. Iratxe intentaba arreglar este enfrentamiento con un cántico religioso. ¿Habrá sembrado la paz?

La tensión entre Paco e Iván no paraba de aumentar por un tema bastante recurrente: las chapuzas. Carolina se sorprendía por la mala ejecución de una de las tareas de Paco, y pronto Iván descubría que su compañero había hecho mal su trabajo. El capitán no aceptaba las decisiones del peón y se producía otro enfrentamiento entre ellos donde no había cabida ni para las lecciones.

Después de mucho trabajo y tres días de trabajo duro, las cinco parejas de 'Masters de la reforma' conseguían terminar tanto el exterior y como el interior del proyecto. El jurado al completo revisaba el trabajo de los peones y se llevaba alguna que otra sorpresa y muchas decepciones.

El equipo capitaneado por Iván perdía la prueba grupal, arrastrando así a Álex y Naomi junto a Paco y Jessica a la prueba de eliminación. Tamara Falcó, la invitada de honor de este séptimo programa, les pedía a los peones crear un vestidor adaptado a sus necesidades. Además, durante su visita nos ha contado quién es el manitas de la familia Iglesias Preysler y cómo está decorada la casa de su madre.

Dando un paseo por el almacén junto al jurado de 'Masters de la reforma', Tamara Falcó se ha hecho una pregunta que seguro que dará que hablar. Allí se encontró con un vestido de novia y se preguntaba cuándo le llegará a ella el momento de verse con un anillo en la mano. ¡Así fue este momentazo!

Después de cuatro horas en las que diseñar y crear el vestidor perfecto para Tamara Falcó, los peones presentan sus trabajos al jurado del programa. La funcionalidad y una buena impresión a nivel estético han sido los puntos clave para tomar una decisión que deje fuera a una de las parejas de 'Masters de la reforma'. ¿Qué proyecto habrá sido el favorito de nuestra flamante invitada?

Por no haber entendido el concepto y haber realizado una mala ejecución del proyecto, una de las parejas con más personalidad del programa abandona para siempre. ¿Quieres descubrir de quién se trata? Te lo contamos en el siguiente vídeo y te enseñamos cómo ha sido su despedida del programa.