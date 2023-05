Victoria Mazza, agradecida con Matrioska: "Me has permitido hacer una de las cosas que más me gusta en la vida"

Los misterios que escondía la Matrioska de 'Mask Singer' fueron descubiertos demasiado pronto. Recién llegada de Rusia, sus pistas no aclararon en nada a los investigadores, sin embargo, su actuación logró poner en pie a todo el público al son de Ed Sheeran.

Bajo uno de los disfraces más aparatosos de la temporada se escondía la top model Victoria Mazza. La argentina cruzó el charco para enfundarse a Matrioska y cumplir lo que al parecer era uno de sus sueños: cantar en un escenario.

Victoria no consiguió ocultar su identidad tanto como le hubiese gustado, pero ha asegurado estar agradecida de haber vivido esta experiencia. "Me has permitido hacer una de las cosas que más me gusta en la vida", le ha dicho a la máscara haciendo referencia a su vivencia como artista.

Además, la famosa encargada de lucir a Matrioska nos ha deleitado con algunas confesiones de lo más íntimas. La modelo ha hablado sobre sus mayores manías, qué haría si fuese invisible o qué es lo que más y lo que menos le gusta de las personas. ¡No te lo pierdas!