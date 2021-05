La máscara más punky y rockera de ‘Mask Singer 2’: “Perro es un cierra bares”

Su ‘chupa’ de cuero y su look enrollado es la envidia de Javier Calvo, que piensa copiar su estilo. Y es que el look de nuestro Perro impone: pinchos, cresta, colores fluor… Este chucho no piensa pasar desapercibido en el escenario de ‘Mask Singer 2’.

Los investigadores hacen sus apuestas: “tiene pinta de golfete”, “debajo de Perro hay un ‘cierra bares’”.

Lo que está claro es que el famoso que se esconda detrás de esta máscara es muy potente y viene dispuesto a dar mucha caña en el escenario.

¡Estas son las primeras pistas que nos ha contado!